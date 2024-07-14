Армения выдала разбойника Германии
Прокуратура Армении удовлетворила запрос правоохранительных органов Германии о выдаче обвиняемого в разбое. Об этом сообщает пресс-служба армянского ведомства.
"Генпрокурор Армении Анна Вардапетян удовлетворила ходатайство полномочного органа Германии о выдаче ФРГ А.М., обвиняемого в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору", – говорится в сообщении.
Ранее Вардапетян удовлетворила ходатайство немецкой стороны выдать обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах.