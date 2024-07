А вот что касается единства нации, то это совершенно недостижимая цель. Америка уже давно является глубоко разделенной на две половины нацией. Они живут словно в двух различных реальностях и при том смертельно ненавидят друг друга. «Попытка покушения еще больше разделила Америку», — пишет в New York Times известный колумнист Питер Бейкер.

«Когда вы видели, чтобы агенты Секретной службы позволяли бы президенту сказать им: «Подождите»? - пишет один из пользователей сети Х. - Ну разве это не чистой воды фейк?»

Конспирологическая версия либералов называется Blue Anon в противовес столь же идиотической концепции ультраправых QАnon, которая объявляет демократов сатанистами, что пьют кровь младенцев и опутали Америку незримыми нитями дьявола.

Вот так ссылки на божественное переплетаются в политической жизни Америки с дьявольщиной, но излечение нации, находящейся в глубокой паранойе, не прослеживается.

Один из американских журналистов как-то раз ради шутки попросил меня назвать одну из самых больших нелепиц, происходящих в его стране. Я сказал: «Представим себе картину - на асфальте лежит больной, полупарализованный человек. Он не может подняться и что-то бормочет уже посиневшими губами. И тут к нему подходит женщина, внимательно смотрит на него и спрашивает: Are you okay? («Вы в порядке?»)

Мой собеседник рассмеялся: «А ведь верно».

America are you okay?. Ответа разобрать не могу.