Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 12:24

15 июля в городе Милуоки, что в штате Висконсин, открывается съезд Республиканской партии. Он продлится три дня, но основные выступления пройдут по вечерам, в телевизионный прайм-тайм, чтобы максимальное число американских избирателей смогли примкнуть к экранам и наблюдать шумное и красочное шоу.

Дональд Трамп будет объявлен кандидатом республиканцев на выборах, а все остальные участники съезда будут благодарить судьбу за то, что она подарила Америке такого замечательного политика. Сценаристы получили указание от предвыборного штаба Трампа требовать от выступающих, чтобы те подчеркивали, какой это мужественный кандидат, настоящий герой, как он без паники пережил покушение. Восстановленный по секундам хронометраж, однако, показал, что в первые секунды после того, как пуля снайпера задела ему ухо, он был испуган и растерян. «Дайте мне мои ботинки!» - закричал он охране. «Вот ваш ботинок», - ответил ему один из агентов охраны. «Дайте мне мои ботинки!» - вновь потребовал Трамп. «Прикрывайте свою голову, сэр, она кровоточит», - призвал его агент. Позднее многие газеты опубликовали снимок одинокого ботинка Трампа у трибуны. Скоро Трамп пришел в себя, выкинул в воздух правый кулак и произнес: «Сражаться, сражаться, сражаться». Вот этот снимок и будет главным и на съезде, и во всей предвыборной кампании республиканцев.

Сейчас, как говорят его помощники, их босс «в седле». То есть прекрасно себя чувствует и полон энергии. В день покушения Трамп переговорил с Джо Байденом, британским премьером Киром Стармером, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, с лидерами Палаты представителей Конгресса. Кремль объявил, что президент Владимир Путин не собирается звонить раненому Трампу. Минуты спустя после того, как самолет с Трампом приземлился вечером в воскресенье в Милуоки, Байден выступил с обращением к нации из Овального кабинета Белого дома. Он описал происшедшее на предвыборном ралли в Пенсильвании как одно из звеньев цепи политического насилия, в которой были и атака на Капитолий 6 января 2021 года, и попытка покушения на губернатора Мичигана Гретчен Уитмер, и нападение незнакомца с молотком в руке на супруга тогдашнего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в их доме. Трамп тоже говорит о недопустимости политического насилия. Однако это не мешает его приближенным прямо обвинять противников своего гуру в том, что те каким-то образом причастны к преступлению. «Конечно, они (противники) пытались вывести его имя из бюллетеней, - написал в социальной сети Х советник Трампа Крис ЛаСивита. - Они пытались посадить его в тюрьму, а сейчас вот это». Позднее этот пост был убран. Сенатор от Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, более чем вероятный кандидат на пост вице-президента в случае победы Трампа на выборах, также обвинил политических оппонентов республиканского кандидата в совершении покушения. «Это совсем не изолированный инцидент», - говорит он.

Сам Трамп благодарит Господа за свое спасение, и этот божественный нарратив широко поддерживают республиканцы на всех уровнях. «Вчера произошло чудо, но я думаю, что там также была рука Бога», - говорит конгрессмен-республиканец Стив Скалайз. — Невероятно, но если бы он (Трамп) повернул голову на один сантиметр, то сейчас у нас был бы совсем другой разговор». Трамп выжил и теперь, к удивлению своих советников, призывает сделать лейтмотивом партийного съезда необходимость добиться единства нации. Но это ему, известному разъединителю американцев, проще сказать, чем сделать. Единство республиканцев, конечно, будет продемонстрировано, недаром в список выступающих включена Никки Хейли, в недавнем прошлом яростная противница и критик Трампа, которая говорила на этапе праймериз, что его приход к власти будет «настоящей катастрофой». С тех пор в ее мозгах здорово просветлело, и теперь она будет так же энергично «топить» за Трампа. А вот что касается единства нации, то это совершенно недостижимая цель. Америка уже давно является глубоко разделенной на две половины нацией. Они живут словно в двух различных реальностях и при том смертельно ненавидят друг друга. «Попытка покушения еще больше разделила Америку», — пишет в New York Times известный колумнист Питер Бейкер. Буквально через минуты после покушения социальные сети оказались переполненными разного рода конспирологическими теориями. И если республиканцы говорят, что за покушением стоят демократы, то радикалы из демократического лагеря объявляют покушение... постановкой. «Это не настоящая кровь, а красный гель, который используется при съемках фильмов, - говорят они. - А сама постановка была в деталях скоординирована с Секретной службой».