Обращение МЧС и МВД к населению Азербайджана

Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство внутренних дел сделали совместное обращение к населению, связанное с вопросами пожарной безопасности.

В совместном обращении двух министерств говорится: «Летний сезон сопровождается ростом интереса людей к отдыху на природе, а также активизацией деятельности в сельскохозяйственной сфере. Высокая температуры воздуха, особенно в периоды сильных ветров, а также эксплуатация сельскохозяйственной техники, находящейся в технически неисправном состоянии, увеличивают риск возникновения и быстрого распространения пожаров.

В ряде случаев неосторожное или безответственное поведение людей, в том числе преднамеренное сжигание убранных полей, несоблюдение правил пожарной безопасности во время хозяйственной деятельности или отдыха приводят к пожарам, в результате чего наносится ущерб государственной и частной собственности, национальным богатствам, лесам и заповедникам, а также ставится под угрозу жизнь и здоровье людей.

Следует отметить, что каждое происшествие пожара расследуется, ему дается правовая оценка и в отношении виновных лиц принимаются меры в рамках законодательства».

Учитывая вышеизложенное, МЧС и МВД обращаются к населению, особенно к предпринимателям, владельцам частных хозяйств, гражданам, отдыхающим на природе, с напоминанием о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности и призывом к большей внимательности».