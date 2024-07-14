Как сохранить здоровье летом: важные советы врача

12:40

Гастроэнтеролог Санаторно-курортного реабилитационного центра Министерства здравоохранения Сания Шахверенова рассказывает, как сберечь организм от перегрева, об изменениях в желудочно-кишечном тракте человека в летний сезон, как предотвратить расстройства желудочно-кишечного тракта, о болезнях, которыми можно заразиться от морской воды. - В летний сезон вода, которую мы теряем с потом, может вызвать дегидратацию (обезвоживание). Это увеличивает возможность реабсорбции воды в кишечнике и, как следствие, запоров. Еще одним механизмом термозащиты организма является увеличение притока крови к коже, тем самым снижая температуру тела. Поскольку это ослабляет кровообращение в желудочно-кишечном тракте, то может вызвать трудности с пищеварением, то есть вздутие живота, ощущение сытости и тяжесть в желудке. В то же время многие люди испытывают потерю аппетита в жаркую погоду. Это может привести к раздражающему действию желчи и соляной кислоты, выделяемых в привыкшем к регулярному питанию организме, на слизистые оболочки желудка и, как следствие, к таким жалобам, как расстройство и боли в желудке, изжога и др.

- Как можно предотвратить эти расстройства желудочно-кишечного тракта? - В летние месяцы, прежде всего, следует пить много жидкости, особенно воды, и беречь организм от перегрева. В то же время рекомендуется держаться подальше от приема алкоголя и сладких напитков. Потому что они усиливают обезвоживание организма. Мороженое является продуктом, по большей части состоящим из молока и широко употребляемым гражданами в летний сезон. На начальном этапе поедания мороженого кажется, что этот продукт охлаждает и утоляет жажду. Однако позднее оно повышает температуру тела. Поэтому при чувстве жажды не рекомендуется есть мороженое. Следует не нарушать свой рацион. В то же время нельзя переедать и перегружать свой желудок. - Какими болезнями можно заразиться от морской воды в летний сезон? - Морская вода и песочные ванны – очень важная часть санаторно-курортной реабилитации. Однако следует обратить внимание на некоторые факторы нашей безопасности. Инфекционный гастроэнтерит, известный нам в виде диареи, тошноты, болей в животе (кишечные колики), а в некоторых случаях и высокой температуры, является одним из наиболее частых заболеваний желудочно-кишечного тракта в летний сезон. Второй очень распространенной проблемой является потребление в этот сезон продуктов, которые не хранятся в надлежащих условиях. Жаркая погода увеличивает скорость роста бактерий. Кроме того, прием продуктов, подвергающихся воздействию жары, даже температура окружающей среды, изменяет нашу внутреннюю микробиоту, кишечную флору, и возникают такие жалобы, как вздутие живота, диарея и расстройство желудка.