Отчет «Детской горячей линии Азербайджана» за полгода поступило 851 обращение
Служба, действующая при поддержке Azercell, представила отчет за первое полугодие 2024 года.
На «Детскую горячую линию Азербайджана», основной целью которой является предоставление социальной, психологической и юридической поддержки детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, с января по июнь 2024 года поступило 851 обращение. 335 обращений было связано с юридическими вопросами, 195 запросов касались психологических проблем, 120 обращений затрагивали социальные вопросы, 68 запросов поступило на тему образования и 18 обращений были связаны со здравоохранением. 115 обращений касались других сфер.
77 запросов поступили от самих несовершеннолетних детей, а 719 - от взрослых, обратившихся в сервис от их имени. Еще 55 обращений было осуществлено анонимно. 393 звонка были первичными, а 458 заявок было зарегистрировано повторно.
Целевая группа сервиса «Детская горячая линия Азербайджана» включает не только детей в возрасте до 18 лет. В службу могут обратиться все граждане, имеющие отношение к их проблемам. Специалисты службы занимаются рассмотрением обращений и обеспечивают их переадресацию в соответствующие учреждения, оказывая круглосуточную поддержку детям по широкому спектру вопросов - от повседневных до серьезных проблем, таких как домашнее насилие и буллинг, регулярно проводя образовательные мероприятия.
Следует отметить, что с момента создания сервиса с 2010 году на горячую линию поступило более 72,8 тысячи обращений.
В службу «Детская горячая линия» можно обратиться в любое время дня по короткому номеру 116111, по мобильным номерам +994 50 680 22 80, +994 51 580 22 80, +994 51 880 11 80, +994 51 880 22 80, по электронной почте ([email protected]), через страницы в социальных сетях Facebook и Instagram или чат на сайте горячей линии (www.childhelpline.az), а также посредством мобильного приложения ushaqqaynarxetti.