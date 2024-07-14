В Грузии рассказали, когда закон об «иноагентах» вступит в силу

Принятый в мае закон об «иноагентах» в Грузии еще не вступил в силу, он начнет действовать через несколько недель. Об этом в ходе брифинга заявил глава парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Грузии Гиви Миканадзе, передают СМИ.

«Примерно через несколько недель этот закон начнет действовать, и мы посмотрим, как будут развиваться процессы», — подчеркнул он.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об «иноагентах» в заключительном, третьем чтении. За него проголосовали 84 депутата, против — 30 парламентариев, еще 58 воздержались.

Президент страны наложила на него вето и назвала его «российским законом», который противоречит конституции и европейским стандартам.

Несмотря на резкую критику закона со стороны ЕС и США, парламент Грузии преодолел президентское вето, и закон был принят окончательно.