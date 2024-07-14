Евросоюз продлил санкции против Ирана

Евросоюз на год продлил санкции в отношении Ирана за поддержку России, а также за осуществляемую Тегераном дестабилизацию Ближнего Востока и региона Красного моря. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет ЕС "продлил до 27 июля 2025 года санкции против Ирана за поддержку России" в рамках военного вторжения в Украину и за "поддержку вооруженных групп и формирований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря", отмечается в документе.