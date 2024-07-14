В Турции аресты видео
В 27 провинциях Турции проведена операция против террористической организации Фетхуллаха Гюлена (FETÖ). Задержаны 74 подозреваемых в связях с террористической организацией, сообщил глава МВД республики Али Ерликая.
Сегодня в Турции отмечают День демократии и национального единства (Demokrasi ve Millî Birlik Günü) - государственный праздник, посвященный национальному единству против попытки государственного переворота в пользу демократии 15 июля 2016 года.
July 15, 2024
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