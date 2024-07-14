Эрдоган: Человек умирает один раз, надо умереть достойно

Эрдоган процитировал суры из Корана за усопших и произнес речь.

«Дорогие стамбульцы, родственники погибших (во время попытки госпереворота), героические ветераны, искренне приветствую вас. Мы вместе переживаем восьмую годовщину предательской попытки переворота 15 июля. Я еще раз благодарю всех, кто вышел на площади. Только на этом мосту погибли 34 гражданина. Мы никогда не забудем те события, они отпечатались у нас в памяти.

Человек умирает один раз. Мы с благодарностью будем вспоминать тех, кто погиб достойно во имя своей родины. Никогда не простим тех, кто называет 15 июля «игрой», «постановкой» и т. д.

Турецкий народ будет прерывать все интриги, когда дело касается независимости страны. Спасибо каждому из вас за то, что не забываете погибших (во время попытки госпереворота)», - сказал Эрдоган.