Госкомстат объявил экономические показатели за первое полугодие: ВВП вырос, экспорт сократился, упадок в сельском хозяйстве

Государственный комитет по статистике Азербайджана объявил макроэкономические показатели за первое полугодие этого года. Из данных, опубликованных госкомитетом, следует, что в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается экономическое оживление: ВВП страны увеличился на 4,3 процента. Рост был достигнут в основном за счет ненефтегазового сектора. Здесь показатель вырос на 0,6 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года и составил 6,9 процента. Наибольшая доля пришлась на сферу промышленности, где было произведено 38,5 процента добавленной стоимости.

Чистые налоги на продукцию и импорт составляют 9,6 процента ВВП. ВВП на душу населения составил 5840,7 маната.

По расчетам госкомитета, в прошлом году добыча сырой нефти в Азербайджане сократилась на 4,9 процента, а природного газа увеличилась на 5,3 процента.

Производство строительных материалов в стране в прошлом году также значительно выросло — на 35,7 процента. Это можно объяснить резким ростом спроса на строительные материалы, связанным с восстановительными и реконструкционными работами в Карабахе. Наряду со стройматериалами наблюдался рост производства фармацевтической, металлургической промышленности, мебели, изделий из резины и пластмасс.

Не столь радужны показатели в аграрном секторе. Так, в первом полугодии было собрано около 1 миллиона 967 тысяч тонн зерновых и бобовых культур. Это на 5,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство картофеля в Азербайджане также сократилось. В первом полугодии было собрано около 358 тысяч тонн картофеля, что на 17 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.