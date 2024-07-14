Госкомстат объявил экономические показатели за первое полугодие: ВВП вырос, экспорт сократился, упадок в сельском хозяйстве
Государственный комитет по статистике Азербайджана объявил макроэкономические показатели за первое полугодие этого года. Из данных, опубликованных госкомитетом, следует, что в этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается экономическое оживление: ВВП страны увеличился на 4,3 процента. Рост был достигнут в основном за счет ненефтегазового сектора. Здесь показатель вырос на 0,6 процента по сравнению с первым полугодием прошлого года и составил 6,9 процента. Наибольшая доля пришлась на сферу промышленности, где было произведено 38,5 процента добавленной стоимости.
Чистые налоги на продукцию и импорт составляют 9,6 процента ВВП. ВВП на душу населения составил 5840,7 маната.
По расчетам госкомитета, в прошлом году добыча сырой нефти в Азербайджане сократилась на 4,9 процента, а природного газа увеличилась на 5,3 процента.
Производство строительных материалов в стране в прошлом году также значительно выросло — на 35,7 процента. Это можно объяснить резким ростом спроса на строительные материалы, связанным с восстановительными и реконструкционными работами в Карабахе. Наряду со стройматериалами наблюдался рост производства фармацевтической, металлургической промышленности, мебели, изделий из резины и пластмасс.
Не столь радужны показатели в аграрном секторе. Так, в первом полугодии было собрано около 1 миллиона 967 тысяч тонн зерновых и бобовых культур. Это на 5,6 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Производство картофеля в Азербайджане также сократилось. В первом полугодии было собрано около 358 тысяч тонн картофеля, что на 17 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Урожай фруктов и ягод увеличился на 8,4 процента, бахчевых культур — на 14,4 процента. В целом, в первом полугодии в стране было произведено сельскохозяйственной продукции на 6 миллиардов 19 миллионов манатов, это на 0,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В первом полугодии общий внешнеторговый оборот Азербайджана составил 18 миллиардов 225 миллионов долларов США. Из них около 10 миллиардов 925 миллионов долларов приходится на экспорт, оставшиеся 7 миллиардов 300 миллионов долларов — на импорт. Иными словами, внешнеторговое сальдо остается положительным и составляет 3 миллиарда 624 миллиона долларов.
Однако по сравнению с аналогичным периодом 2023 года внешнеторговый оборот снизился на 9,9 процента в фактических ценах и на 7,6 процента в реальном выражении. Импорт сократился на 7,8 процента, экспорт — на 7,6 процента.