Как сообщает корреспондент haqqın.az, на процессе начался этап исследования документов. Среди них — четырехлетний финансовый отчет начальника управления делами Минобороны Эльнура Сулейманова, представленный Главному следственному управлению Службы государственной безопасности (СГБ), которая ведет следствие по этому делу.

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по делу о хищении 143 миллионов в Министерстве обороны. На скамье подсудимых — экс-начальник управления финансов и бюджета генерал-майор Низами Мамедов, бывший руководитель финансовой службы ВВС полковник Джалал Кязымов, экс-начальник финансового управления Сухопутных войск Байрам Байрамов и бывший глава финансовой службы ВМС Вюсал Ализаде.

Некоторые расходы, отраженные в отчете, привлекли особое внимание. Так, официальные документы подтверждают: на мероприятия, проведенные министерством в период с 2016 по 2019 год, было потрачено 713 тысяч манатов. Например, за 4 года в сети магазинов Ağ Çiçəyim приобрели цветов на 60 тысяч манатов и комнатных растений на 14 тысяч манатов.

Факт, представленный на другой странице отчета, еще более интересен. Как известно, в те годы начальником Генштаба был генерал-полковник Наджмеддин Садыков. Лично для него было куплено 6 комплектов (всего 36 штук) стаканов для чая на 21 тысячу манатов и 80 бутылок вина (по 100 манатов каждая) на 8 тысяч манатов. Разумеется, оплачивалось все это за счет государственных средств.

Адвокат Джалала Кязымова Али Адыгезалов вновь поднял вопрос о вызове дополнительных свидетелей в суд.

В ходатайстве говорится, что на имена многих лиц в рамках уголовного дела были перечислены и присвоены деньги. Речь идет о сумме свыше 1 миллиона манатов. Адвокат просил допросить в суде лиц, на чьи карты поступили средства. Судья не увидел необходимости в допросе дополнительных свидетелей. По его словам, объяснения указанных в ходатайстве лиц уже имеются в материалах дела и этого вполне достаточно.

Судебный процесс продолжится 19 июля.

Следует отметить, что факт хищения 143 миллионов в министерстве был выявлен Службой государственной безопасности (СГБ). К уголовной ответственности по делу привлечен ряд офицеров оборонного ведомства.