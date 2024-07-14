Россия будет производить автозапчасти в Нигерии

Российские производители автомобильных запчастей рассчитывают с 2025 года начать сборку комплектующих в Нигерии. Об этом российским СМИ рассказал торговый представитель РФ в африканской стране Максим Петров, пишет The Moscow Times.

«В этом году пройдут подготовительные мероприятия, чтобы в 2025 году началось производство. <…> Детали, которые будут производить в Нигерии, могут направляться не только на внутренний рынок, но и в другие страны Африки», — сказал Петров.

По его словам, главная задача российских производителей — ускорить темпы выпуска и расширить его, в том числе за счет освоения рынков «дружественных» стран. При этом о каких именно предприятиях идет речь, Петров не уточнил.

Он напомнил о словах министра промышленности Нигерии Отунбы Аденийи Адебайо, который пообещал российским компаниям лояльные условия налогообложения при размещении производств на территории республики. В частности, в Нигерии предусмотрены пятилетние налоговые каникулы для инвесторов в автосборочное производство.

Однако у российских компаний могут возникнуть проблемы с логистикой в африканской стране, считает гендиректор исследовательской компании Afrikaresearch Сергей Шейхетов.

«Транспортировка в Африку материалов для производства стоит не очень дешево», — отметил эксперт.

Также, по его словам, во многих странах континента нет достаточного количества квалифицированных работников, поэтому их придется обучать производственным технологиям. Это отчасти компенсируется более низкой стоимостью труда, говорит Шейхетов.

Ранее УАЗ сообщал о своих планах запустить производство в другой африканской стране — Гане. Там же собирается начать выпускать автомобили Lada АвтоВАЗ. Также потенциальными партнерами России в этой области могут стать Египет, Мозамбик, Ангола и Эфиопия, считает Шейхетов. По его словам, в последней примерно 40% автопарка служб такси российского производства. При этом в другие страны ранее в небольших количествах поставлялись советские «Жигули».