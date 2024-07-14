В экс-президента США Дональда Трампа стреляли из трех видов оружия. При этом ФБР настаивает на версии, что ликвидированный стрелок действовал в одиночку. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные аудиоэкспертизы.

Исследование записи покушения провели эксперты Национального центра медиакриминалистики при Университете Колорадо в Денвере. Согласно их вердикту, первые три выстрела относятся к одному оружию, следующие пять — ко второму. Вместе с этим последний «акустический импульс», вероятно, мог быть произведен из третьего вида оружия. При этом аудиоанализ подтвердил, что стрелок находился на расстоянии примерно 110–120 метров от Трампа.

Покушение произошло днем 13 июля на встрече Трампа с избирателями в штате Пенсильвания. Известно об одном погибшем.