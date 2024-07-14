Латвия вводит запрет на машины из Беларуси

С 16 июля Латвия вводит запрет на въезд в страну легковых автомобилей, зарегистрированных в Беларуси. Информация об этом появилась на сайте Службы государственных доходов Латвии.

Запрет будет действовать на пунктах пропуска как с Беларусью, так и с Россией.

Как сказано в сообщении, чтобы минимизировать риски обхода санкций Евросоюза, Рига во многом синхронизировала ограничения в отношении России и Беларуси.

Запрет на въезд легковых автомобилей не будет распространяться на транспортные средства, предназначенные для использования дипломатических и консульских представительств, в том числе делегаций, посольств и миссий при их перемещении.

Возвращаться из ЕС в Беларусь на легковых авто, зарегистрированных в Беларуси, разрешат только в том случае, если они не декларируются как товары и используются только как средство передвижения.