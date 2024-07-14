Почти половина украинцев согласны на переговоры с Россией. Но есть одно «но»

Почти половина граждан Украины, которые не находятся на фронте, считают, что настало время для переговоров с Россией. В то же время 83% опрошенных украинцев не согласны на условия, высказанные президентом России Владимиром Путиным. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова по заказу ZN.UA.

Опрос показал, что 44% жителей тыловой Украины считают, что время для начала официальных мирных переговоров Украины и России настало. В то же время 35% убеждены, что это не так, а 21% не определился.

При этом большинство украинцев во всех регионах страны не согласны с условиями Путина.

По данным опроса, 83% опрошенных не согласны с выведением украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в их административных границах. Также 84% опрошенных против того, чтобы отдать эти области России. 77% жителей Украины не могут согласиться с тем, что все западные санкции против России должны быть отменены.

В то же время с требованием РФ о том, что нейтральный внеблоковый безъядерный статус Украины должен быть зафиксирован в Конституции Украины, не согласны 58% и поддерживают 22%.

Социологический опрос был проведен Центром Разумкова с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA. Были опрошены люди, которые не находятся на фронте.