Взрыв газа в Чечне: много жертв видео

На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов с последующим возгоранием, погибли 5 человек, еще 26 пострадали, сообщают российские СМИ.

В тяжелом состоянии находятся 6 человек, в состоянии средней тяжести — 15.

Часть пострадавших бригады скорой помощи везут в Шатойскую больницу. Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в больницу в Грозном.

Отмечается, что на объекте шло строительство гидроэлектростанции. Силовые ведомства Чечни о происшествии не сообщали.