Взрыв газа в Чечне: много жертв видео
На стройплощадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов с последующим возгоранием, погибли 5 человек, еще 26 пострадали, сообщают российские СМИ.
В тяжелом состоянии находятся 6 человек, в состоянии средней тяжести — 15.
Часть пострадавших бригады скорой помощи везут в Шатойскую больницу. Пострадавших в тяжелом состоянии эвакуируют в больницу в Грозном.
Отмечается, что на объекте шло строительство гидроэлектростанции. Силовые ведомства Чечни о происшествии не сообщали.