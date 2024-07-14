Сын экс-депутата не платил за воду: «Азерсу» обратилась в суд

ОАО «Азерсу» подало в суд на сына бывшего депутата Гусейнбалы Мираламова - Фарида Мираламова.

В «Объединенной службе водоснабжения крупных городов» сообщили, что у Фарида Мираламова, проживающего в поселке Шувелан Хазарского района Баку, возник долг за услуги водоснабжения. Несмотря на предупреждение, долг не был погашен.

Поскольку Мираламов зарегистрирован в Насиминском районе Баку, «Объединенная служба водоснабжения крупных городов» обратилась с иском в суд этого района.