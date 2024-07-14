Халг Банк объявил итоги II квартала 2024 года

По итогам II квартала 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года активы Халг Банка увеличились на 7,8%, достигнув 3,095 млрд ман., кредитный портфель вырос на 7.4 %, составив 1,945 млрд ман., объем депозитов без учета банков и других финансовых институтов составил 2,164 млрд ман., что на 5,4% выше показателя II квартала 2023 года.

Таким образом, по итогам II квартала 2024 года по основным показателям: объему активов, кредитного портфеля и депозитов без учета банков и других финансовых институтов Халг Банк сохранил свою позицию в тройке крупнейших частных банков Азербайджана.

Один из ведущих банков страны - Халг Банк продолжает реализацию стратегии развития на 2024-2026 годы. В течение трех лет Халг Банк будет нацелен на здоровый и устойчивый рост на рынке, внедряя высокие стандарты корпоративного управления как клиентоориентированный, универсальный и технологичный банк. В качестве приоритетных направлений определены широкое внедрение цифровых технологий, оптимизация системы внутреннего контроля, эффективная инфраструктура управления датами.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.