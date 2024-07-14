Берлин тайно передал Киеву большую партию оружия

В конце прошлого месяца и начале этого Германия тайно отправила в Украину очередной огромный пакет военной помощи для ВСУ. В него вошли, в частности, 39 танков, поставленных германской оборонной промышленностью и Бундесвером. Об этом пишет издание Merkur.

Кроме того, на прошлой неделе Украина получила от Германии еще десять танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Таким образом, количество танков Marder, поставленных Германией для войны в Украине, достигло 120, а количество отремонтированных Leopard 1 — 50.

Кроме того, к арсеналу армии Украины добавились два мостоукладочных танка Biber, два инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка и четыре танка разминирования Wisent 1.

Германия также поставила еще одну ПВО IRIS-T SLM и еще одну ПВО IRIS-T SLS для защиты важнейших объектов инфраструктуры и городов от российских воздушных атак.