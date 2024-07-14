Капитан Аскеров предал Азербайджан

Как сообщает haqqin.az, Аскеров был приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 42-летнего капитана судна Каспийского морского нефтяного флота Заира Аскерова, обвиняемого в государственной измене.

Согласно обвинению, Заир Аскеров, работая капитаном судна в Каспийском морском нефтяном флоте, был завербован представителями спецслужб иностранного государства.

По их заданию капитан собирал информацию о компаниях и представительствах иностранных государств, работающих в Азербайджане, о месте и времени проведения учений Военно-морских сил в Каспийском море, а также о грузах, перевозимых на нефтяные платформы, с целью нанесения ущерба суверенитету и обороноспособности страны.

Заир Аскеров передавал упомянутую информацию посредством мобильного телефона, а также напрямую во время встреч со своими кураторами, что квалифицируется как государственная измена.