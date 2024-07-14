В Анталье задержали яхту. На палубе гражданин Азербайджана

Полиция в Анталье задержала россиянина, разыскиваемого в РФ за взяточничество и в отношении которого было красное уведомление Интерпола.

Как сообщает телеканал TRT со ссылкой на управление губернатора Антальи, операция была проведена на борту яхты под флагом Украины, на которой планировал сбежать подозреваемый.

Задержанным является 58-летний гражданин России с инициалами А.П. Также на борту яхты находился его сын, имеющий гражданство Азербайджана, и гражданин Украины. Операция была проведена после того, как полиция получила данные о том, что подозреваемый попытается морским путем покинуть территорию Турции.

А.П. задержан и доставлен в миграционное управление Антальи в связи с тем, что его вид на жительство был просрочен. Его сын и задержанный на яхте украинец отпущены. Полиция при обыске изъяла у разыскиваемого €7 тыс., $5 тыс., 200 таиландских бат, турецкое удостоверение личности, российский паспорт, четыре мобильных телефона, ноутбук.