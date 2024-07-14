Российские компании идут в Карабах

Министерство экономики Азербайджана получило от российских компаний обращения по 24 проектам для работы в Карабахе и Восточном Зангезуре. Об этом сообщил замминистра экономики республики Сахиб Алекперов, выступая на круглом столе «Конкурентные преимущества Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии» в рамках Кавказского инвестиционного форума.

«Мы ожидаем активного участия российских компаний в проектах на освобожденных территориях, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских связей [между Азербайджаном и Россией]. До настоящего времени в Министерство экономики Азербайджана поступили обращения по 24 проектам от российских компаний для работы на освобожденных территориях», - сказал Сахиб Алекперов.

Замминистра подчеркнул, что работающим там компаниям предоставляются «очень выгодные льготы».