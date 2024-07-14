Погасите кредиты в других банках на выгодных условиях от Kapital Bank

Как уже сообщалось, первый банк Азербайджана Kapital Bank создал благоприятную кредитную среду для клиентов, имеющих кредитные обязательства в других банках. Тем, кто хочет воспользоваться выгодным предложением, до окончания кампании осталось 15 дней. До 1 августа клиенты, обратившиеся в Kapital Bank с целью погашения кредитов и закрытия кредитных карт в других банках, получат кредит без комиссии за обналичивание.

Избавиться от высоких процентных ставок и оплаты кредита в нескольких местах теперь стало очень легко и удобно. Клиенты, получившие кредит наличными в размере до 50 000 AZN от Kapital Bank на специальных условиях, начиная с 10,9%, могут снизить процентные расходы и сократить объем ежемесячных платежей.

Чтобы воспользоваться акцией, вам достаточно написать текст «1» и отправить СМС на номер 8196 или посетить ближайшее отделение Kapital Bank. Акция действует до 1 августа 2024 года.

Для дополнительной информации: https://kbl.az/slhn

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 120 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.