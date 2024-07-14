Чего ждать Украине от президента Трампа?

«Что касается окончания войны - какое видение у потенциального президента или одного из кандидатов на пост президента Дональда Трампа? Общие вещи мне понятны. Я думаю, если господин Дональд Трамп станет президентом, мы будем работать. Я этого не боюсь», - сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский имеет общее понимание, чего ожидать от Дональда Трампа, если он вернется в Белый дом, выиграв выборы президента США в ноябре этого года. Об этом глава украинского государства сказал на пресс-конференции, передает УНИАН.

Также президент Украины относительно отношений с Республиканской партией отметил, что Украина имеет двухпартийную поддержку и имеет «мощные отношения с республиканской частью Конгресса и частью политикума Соединенных Штатов Америки».

«Есть такие ястребы, месседжи которых являются более правыми или, наверное, более радикальными, но хочу вам сказать, что большинство Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины», - сказал Зеленский.

«Президентства Трампа мы не можем пока с вами обсуждать, потому что, слава Богу, выбирает президента Соединенных Штатов их народ, и никакие другие народы на это не влияют», - сказал Зеленский.

Президент Украины отметил, что на прошлой неделе встречался в США с губернаторами штатов от Республиканской партии.

«С большим уважением они относятся к Украине, к народу Украины, к нашим воинам и ко мне, и я вижу, что соответствующие отношения мы будем развивать независимо от того, какой будет результат, а именно: какой будет выбор народа Соединенных Штатов в ноябре. Поэтому я здесь больших угроз не вижу», - сказал Зеленский.