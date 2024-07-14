Госдолг Италии бьет рекорды

Государственный долг Италии по итогам мая вырос на €13,3 млрд. Показатель приблизился к €3 трлн. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на итальянский Центробанк.

Внешний долг Италии является одним из самых высоких среди стран – участниц Евросоюза. При этом Риму уже несколько лет не удается сократить соотношение между долгом и ВВП, которое составляет порядка 140%.

В 2023 году мировой госдолг превысил отметку в $100 трлн. Самой закредитованной страной являются США. Задолженность Соединенных Штатов, по последним данным, составляет $37,5 трлн, что составляет 35,6% мировой экономики. Китай занимает второе место с госдолгом в размере $14,9 трлн.