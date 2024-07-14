Россиянам объяснили, как сэкономить

Летом россияне могут сэкономить на коммунальных платежах, установив счетчики, вилки с выключателями, а также отказавшись от отопления. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Его рекомендации цитирует «Российская газета».

По его словам, счетчики воды и электроэнергии непременно нужно поставить, так как в период отпусков потребление падает до минимума, а значит, разница между нормативом и реальным расходом окажется серьезной.

Кроме того, парламентарий посоветовал скорректировать свой график так, чтобы все дела приходились на светлое время суток. Тогда можно меньше тратиться на искусственное освещение. Меньше придется платить и в том случае, если заменить все лампочки в доме на энергосберегающие или светодиодные. Их потребление требует в пять-десять раз меньше электричества.