Зеленский хочет видеть Россию на саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что план ко второму саммиту мира должен быть готов к ноябрю 2024 года, а представители России должны быть на втором саммите. Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве 15 июля, сообщает «Суспiльне».

По словам Зеленского, план собираются выработать на трех встречах, которые пройдут на уровне министров и советников безопасности. Первую встречу по энергетической безопасности планируют провести в Катаре в конце июля — начале августа, сообщил президент Украины. На август в Турции запланирована вторая встреча о свободном мореплавании, а на сентябрь в Канаде — третья встреча об обмене пленными и возвращении украинских детей.

«После этих трех пунктов, если они сработают, будет готов полностью план реализации всех пунктов («Формулы мира»). И я ставил задачу, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план. Итак, план будет готов. Для саммита второго будет все готово. Если эти три пункта мы реализуем и если будет готов полностью план с нашей стороны, со стороны партнеров, я считаю, все будет сделано. Мы будем готовы максимально приблизить второй саммит. И считаю, что представители России должны быть на втором саммите», — сказал Зеленский.