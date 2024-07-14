Герцог: Израиль воюет с «империей зла»

Президент Израиля Ицхак Герцог на встрече с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми выразил надежду на скорейшее заключение соглашения об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Высказывания Герцога распространила его канцелярия, передают СМИ.

"Наш основной интерес состоит в том, чтобы вернуть заложников домой. Мы неустанно работаем над их освобождением. Я искренне надеюсь, что в ближайшее время будет достигнута сделка по освобождению заложников", - заявил президент Израиля на встрече с Лэмми в Иерусалиме.

По словам Герцога, Израиль находится "в состоянии войны с империей зла", которая "хочет подорвать глобальную стабильность и стремится к обладанию [ядерной] бомбой".

Он также возложил ответственность на Тегеран, не называя его напрямую, в "подрыве международной торговли" и "блокировке торговых путей, которые были проложены сотни лет назад еще Британской империей", а также обвинил его в стремлении "окружить Израиль своими террористическими сателлитами".

"Вот почему нет более справедливой войны, чем та, которую сегодня ведет <...> Израиль", - продолжил Герцог, указав, что еврейское государство "стремится к миру" и "должно найти мир с соседями".

Лэмми на встрече с Герцогом, в свою очередь, выразил надежду на то, что "в ближайшие дни мы увидим достижение сделки" по освобождению заложников, и отметил, что "прикладывает для этого дипломатические усилия".

"Я также надеюсь, что мы вскоре увидим прекращение огня [в секторе Газа]", - добавил глава британского внешнеполитического ведомства, чьи высказывания распространила канцелярия Герцога.