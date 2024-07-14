За громкие заявления: «слугу народа» отстранили от должности

Члена партии «Слуга народа» Марьяну Безуглую отозвали с должности заместителя председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке. Об этом сообщил народный депутат с «Батькивщины» Вадим Ивченко в Facebook.

Напомним, Безуглая выступила с заявлением, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не смог предоставить план ведения войны на 2024 год, из-за чего она призвала его уволить. Также на днях Безуглая обвинила ВСУ в бюрократии, из-за чего будто бы с фронта не проводят эвакуацию тел погибших украинских военных.

Все это ослабляет позиции ВСУ на информационном пространстве, говорится в формулировке отстранения от должности.

«Сегодня комитет по вопросам безопасности, обороны и разведки принял решение об отзыве Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета. Я лично голосовал «за». Считаю, что в Верховной Раде на должностях должны находиться люди, которые усиливают наши позиции в политическом и информационном пространствах», – написал Ивченко.