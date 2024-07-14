Трампу усилили охрану

Секретная служба США усилила охрану бывшего президента Дональда Трампа до конца избирательной кампании после покушения на митинге в штате Пенсильвания. Об этом говорится в заявлении ее директора Ким Читл.

«Помимо дополнительных мер по усилению безопасности, которые мы распространили в июне на бывшего президента Трампа, мы также внесли изменения в его охрану с субботы, чтобы обеспечить его постоянную защиту на съезде [Республиканской партии] и до конца предвыборной кампании», - указала Читл.

По оценкам главы ведомства, оперативность сотрудников Службы позволила быстро ликвидировать стрелка и принять меры для дальнейшего обеспечения безопасности политика.