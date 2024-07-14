Будущий посол Армении в Москве о своих планах

Армянский депутат Гурген Арсенян, который в сентябре будет назначен послом своей страны в Москве, заявил, что надеется «изменить алгоритм армяно-российских отношений и разговоров».

«Я надеюсь смягчить острые моменты в отношениях между двумя странами и изменить алгоритм отношений между двумя странами, разговоров», - сказал Арсенян, подчеркнув, что использует этот период отпусков в парламенте для ознакомления с материалами в связи с переходом на новую работу.

В настоящее время должность посла Армении в России занимает Вагаршак Арутюнян.