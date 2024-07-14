Глава Восточно-Европейского Института Развития Индии в гостях у haqqin.az: За что индусы погибают в Украине?

Беседовал: Ага Гасымлы, собкор 17:35

После адресованной Владимиру Путину просьбы премьер-министра Индии Нарендра Моди отпустить всех завербованных на войну в Украине граждан Индии, разведка Британии и США напомнила, что в общей сложности Кремлю удалось включить в состав ВС РФ до 30 тысяч иностранцев. В условиях острого дефицита живой силы двухмиллиардное население Индии представляется нескончаемым источником солдат для России, которая в 2023 году поставила цель довести личный состав вооруженных сил до 1,7 миллиона человек. Если говорить об Индостане в целом, то, судя по информации СМИ, подавляющее большинство наемников стекается в зону конфликта из Непала. Депутат парламента этой страны и бывший министр иностранных дел Бимала Рай Паудьял сообщила о 15 тысячах непальцев, воюющих на Украине в составе ВС РФ. Им платили баснословную по непальским меркам зарплату в 3 тысячи долларов и обещали ускоренное получение российского гражданства. При этом непальцы в большинстве своем были прикомандированы к 70-му мотострелковому полку, штаб которого находится в чеченском городе Шали. В 2023 году в штабе произошел пожар, уничтоживший все документы, а сам полк был несколько раз разбит ВСУ и понес колоссальные потери.

Информация об участии индийцев в «специальной военной операции» была обнародована СМИ относительно недавно. Все началось с того, что СBC News показал репортаж о Мохаммеде Асфане из Хайдарабада, которого после 15 дней подготовки в России бросили на передовую в Украину, где он тут же был убит. Его брат Мохаммед Имран рассказал, что Асфан подписал контракт на русском языке, и через 15 дней не державшего в руках оружие человека послали в самое пекло украинской войны. За что гибнут непальцы? Помимо чисто экономической составляющей, у них другой мотивации нет. Участие наемников из КНДР или Кубы еще можно как-то понять, ведь там люди с детства растут в условиях суровой идеологической обработки. Понять можно даже наемников из Сомали и Сьерра Леоне, где гражданская война стала образом жизни населения этих стран. Но непальцы – другой вопрос. Собственно, это же касается индийцев - достаточно свободных по духу людей. О том, как жители страны гандизма, чая, мандаринов и слонов попадают в украинскую мясорубку, haqqin.az беседовал с Мридулой Гош – индийским политологом, председателем правления Восточно-Европейского Института Развития.

На вопрос о том, есть ли хотя бы приблизительные данные касательно числа индийцев, воюющих за «денацификацию и демилитаризацию» Украины, политолог ответила, что самая большая проблема сводится к полнейшей неосведомленности кого-либо в этом вопросе. Известно, что в течение 2023 года порядка 100 индийцев было рекрутировано в российскую армию. Из них 30 человек обратились за помощью к своему правительству. Но точное число мобилизованных индийцев в составе российской армии, воюющих в Украине, неизвестно. В основном индийцы попадают на фронт через международную сеть торговли людьми. В этой сети работают граждане России, Индии и других стран. «У нас действует визовый режим с Россией и есть авиасообщение, - сказала Гош. - Люди получают визу и приезжают в Москву. Нельзя исключить и транзит через третьи страны. Жертвами мошенничества с мобилизацией становятся индийцы, живущие ниже среднего достатка, которые не могут найти высокооплачиваемую работу на родине. В сети вербовщиков могут также попасть индийцы, работающие по контракту в ОАЭ, Сингапуре, Саудовской Аравии и так далее. В то же время Россия не значится в списке стран, куда традиционно едут работать индийцы». Оказывается, в законодательстве Индии нет четкого определения наемничества. Однако есть международная Декларация Монтро (Montreux), призванная усилить превентивные меры по поводу незаконного найма людей. Впрочем, ни Россия, ни Индия не являются подписантами этого документа. Постковидная экономика стран Южной Азии еще не вышла из кризисного состояния. Люди ищут возможности заработать и не виновны в том, что попадают в сети мошенников-вербовщиков. Им говорят: «Приезжайте в РФ, там будет работа, возможность получить постоянное место жительства, перевезти семью из Индии, в последующем получить российское гражданство».

Естественно, они соглашаются, потому что не имеют представления о России. Они не знают, что Россия – это страна, которая не принимает иммигрантов из других частей света, кроме бывших стран Советского Союза. Российское общество не толерантно к такой миграции. Система управления и природа властей в Москве отличается от традиционно открытых к мигрантам стран, таких как Канада или Австралия. Без знания этих деталей индийские переселенцы становятся жертвами большого обмана. Им предлагают подписать контракт на русском языке, которого они не знают. Есть видео, в которых зафиксированы эти факты. Четкие количественные данные, сведения об индийцах на войне в Украине невозможно получить без помощи международных правозащитных и гуманитарных организаций, которых давно пора привлечь к происходящему в России. Сначала наемников обманывают мошенники, потом они становятся заложниками в руках российской армии, где их насильно удерживают. Надо было самому премьер-министру Индии Нарендре Моди поднять этот вопрос во время первого после переизбрания государственного визита и на самом высшем уровне попросить президента Путина освободить их. «Что меня удивляет, так это то, почему использовалось слово «просить», а не «требовать». Такого не было в истории индийско-советских, а потом, с 1991 года, индийско-российских отношений, - негодует политолог. - Плохо, что под видом дружбы Россия пользуется нашими людскими ресурсами для своих интересов. Это беспрецедентное нарушение прав человека». На вопрос, часто ли в Индии хоронят погибших в Украине наемников, Гош ответила: «Нам известно о четырех погибших индийцах, из-за чего поднялся скандал. Есть данные о потерях среди граждан из других стран Южной Азии, особенно Непала и Шри-Ланки. Среди непальцев и ланкийцев много погибших, пленных, раненых и пропавших без вести. На войне их используют как «пушечное мясо». Правительства этих стран также вели переговоры с Москвой для урегулирования этого вопроса. Индийцы, непальцы или же ланкийцы не могут уехать из субконтинента без визы. Значит, было какое-то официальное приглашение с участием государственных структур. Власти Непала потребовал репатриации своих солдат из России. Со стороны правительства этой страны был введен запрет на участие в иностранных войнах на чьей-либо стороне. В январе этого года правительство запретило своим гражданам ездить в Россию на работу и обратилось к Москве с просьбой репатриировать всех завербованных непальцев».

Политолог рассказала о том, что непальская полиция приняла жесткие меры в отношении вербовщиков, которые помогают оформлять документы, необходимые для пересечения границы с Россией и незаконного участия на войне. В частности, были арестованы 22 вербовщика, которые отправляли наемников из Непала и сопредельных стран по туристическим и студенческим визам. Тем не менее проблема вербовки наемников из Южной Азии остается достаточно острой. Что касается индийско-российских отношений в целом, то, как известно, Дели не присоединился к санкциям в отношении Москвы и увеличил экспорт российской нефти. Индия расплатилась за российскую нефть неконвертируемыми рупиями и оставила эти деньги у себя в банках. Гош прокомментировала данную ситуацию следующим образом: «Да, это правда, что Индия не присоединилась к санкциям, которые ввели западные страны в отношении России. Но в то же время Индия не хочет попасть в зону вторичных санкций. Поэтому определенное количество расчетов за нефть было осуществлено ниже потолочной цены, установленной G-7, и транзакция была в рупиях, хотя и были дополнительные тарифы для импортеров со стороны российских банков. Проблема России в том, что она не может использовать эти рупии, которые не являются полностью конвертируемой валютой. И никто не знает, что делать с этими деньгами. Индия предлагает инвестировать их в индийские объекты, но Россия изъявила желание получить оплату в юанях либо дирхамах. Такие платежи уже проводились, хотя они не отвечают экономическим интересам Индии. Думаю, что лидеры России и Индии были заинтересованы в так называемой «дедолларизации», но теперь Дели опасается попадания индийских компаний под вторичные санкции. Как долгосрочная политика сбережения ресурсов и средств на относительно стабильном внешнем рынке, но не в военной экономике, Россия могла бы согласиться продолжить торговать по схеме «рупий-рубль». Но Москве придется найти механизмы усовершенствования этой схемы».