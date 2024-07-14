«Азерэнержи» озеленяет Азербайджан фото
В рамках Года солидарности во имя зеленого мира ОАО «Азерэнержи» параллельно с расширением сфер зеленой энергии продолжает акции по озеленению. Поставив цель посадить 29 тысяч деревьев к ноябрю, когда состоится СОР29, коллектив «Азерэнержи» уже с начала года посадил более 20 тысяч деревьев на энергообъектах Азербайджана.
Согласно сообщению пресс-службы ОАО, очередная акция по посадке деревьев состоялась в Мингячевире. Проведение акции в этом городе в Год солидарности во имя зеленого мира и 55-летие прихода к власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева имеет особый смысл. В первую очередь потому, что строительство ТЭС «Азербайджан» в Мингячевире было начато в 1970-х годах по инициативе общенационального лидера. С другой стороны, в настоящее время на территории ТЭС «Азербайджан» возводится новая электростанция мощностью 1880 МВт, которая является крупнейшей электростанцией, строящейся в период независимости. Акция по посадке деревьев прошла во дворе этой электростанции.