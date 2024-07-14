Экс-звезда «Милана» назвал президента Грузии предателем

«Мы слышали много заявлений, содержащих шантаж, угрозы с требованием отозвать законопроект «О прозрачности иностранного влияния», однако мы не услышали аргументов - почему?. «Потому» – это не ответ, - заявил журналистам Каладзе, реагируя на иск президента Грузии Саломе Зурабишвили в Конституционный суд против закона «О прозрачности иностранного влияния».

По словам Каладзе, «человек не может быть против прозрачности, если ему нечего скрывать, и он не замаран».

«Как можно делать комментарий по поводу человека, который прямо сказал, что страна не заслуживала статуса кандидата. Мы говорим о нашей собственной стране, Грузии, мол, будто мы не заслуживаем статуса кандидата.

Как можно противостоять прозрачности? Если вам нечего скрывать, и вы не замараны, то почему прозрачность является проблемой? Почему может быть проблемой раз в год заполнить декларацию, представить общественности информацию о том, от кого вы получили финансирование и на какие конкретно проекты оно потрачено.

Однако у нас есть сомнения, что финансирование революционных сценариев в стране, финансирование экстремистских организаций, разжигание поляризации осуществлялось намеренно; то, что происходит в Грузии, конфронтация, поляризация - заслуга всех тех международных организаций, которые финансируют подобные организации», - сказал мэр грузинской столицы.