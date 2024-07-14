Генерала Попова отпустили домой

До этого генералу трижды отказывали в смягчении меры пресечения. Попов будет отбывать арест в Москве, на него наденут браслет.

Военачальника обвиняют в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, Попов участвовал в хищении более 1700 тонн металлоизделий, которые были получены в рамках гуманитарной помощи и предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении - его обороной занималась 58-я армия. Сумму ущерба оценили в 105 млн рублей.

Генерал был арестован в мае этого года. Позднее ему добавили обвинение в служебном подлоге на 1 млн, повлекшем нарушение интересов государства (статья 292 УК). По первому составу ему грозит до 10 лет лишения свободы, по второму - до четырех.

Вину Попов не признал. По данным следствия, вместе с ним в организованную преступную группу входили генерал-лейтенант Олег Цоков и предприниматель Сергей Моисеев. Цоков погиб на войне в Украине летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Дело в отношении него прекратили. Моисеев был арестован и отправлен в СИЗО.

Ранее адвокат Попова говорил, что тот намерен попроситься на войну, что позволяет приостановить расследование уголовного дела.

В июле прошлого года генерала отстранили от командования 58-й армией после доклада о проблемах в Вооруженных силах и необходимости ротации. Связанный с ЧВК «Вагнер» канал Grey Zone сообщил, что офицер вступил в конфликт с главой Генштаба Валерием Герасимовым. Эту информацию подтвердил сам Попов, не называя имен.

«Возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас и во имя погибших боевых друзей не имел права врать», - сказал он.

По словам Попова, он заострил внимание начальства на отсутствии у российских войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, отмечая, что из-за этого военнослужащие массово гибнут и получают увечья.