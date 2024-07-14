Совместные с американской армией учения Noble Partner-2024 начались сегодня в Армении. Продлятся они до 24 июля. В учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, Национальной гвардии Канзаса.

Предыдущие армяно-американские учения прошли в сентябре прошлого года. Москва сочла эти военные учения «поводом для беспокойства».

По данным армянской стороны, на учениях отработают действия по стабилизации между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач. Их цель – повышение уровня оперативной совместимости подразделений, участвующих в международных миссиях в рамках миротворческих операций, осуществление обмена передовым опытом управления и тактической связи, а также повышение боеготовности армянских ВС.

«Самое главное, что США раньше не проводили военные учения на территории Армении, не участвовали. Это вполне серьезный шаг», — сказал эксперт.

По его словам, сотрудничество с миротворческими силами на Западе стало для Армении «первой дверью, которая может помочь овладеть западной военной культурой».

В то же время Нерсисян подчеркнул, что в данный момент армянская армия нуждается и в более серьезных военных учениях, например, учениях сухопутных войск. Однако сейчас, по его убеждению, Вашингтон пока не готов работать с Арменией в таком формате.

На вопрос, позволят ли учения в рамках этой миротворческой миссии дальнейшее расширение видов военных учений, военный эксперт ответил положительно.

«Да, США - большая страна, с довольно тяжелой бюрократией. Но мы видим разницу: два года назад и сейчас. Разница огромная. Речь идет не только о военных учениях и сотрудничестве с США в военной сфере. Например, есть решение, что в Министерстве обороны Армении будет работать представитель американской армии, что я считаю важным».