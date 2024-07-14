ОАО Azərişıq уделяет особое внимание не только реконструкции электрических сетей по всей стране, но и просветительской работе. Общество регулярно проводит встречи с фермерами и предпринимателями в регионах с целью обеспечения их комфортной деятельности и устранения возникающих проблем. На этих встречах выслушиваются их мнения, предложения, жалобы и рекомендации.

Одна из таких встреч состоялась в Лерике. На мероприятие, организованное в Лерикском районном культурном центре, пришли более 50 предпринимателей и местных жителей. На встрече присутствовали заместитель директора Департамента работы с ASAN Xidmət, руководитель Южного регионального управления по энергообеспечению и продаже (RETSİ), а также начальник Управления по связям с общественностью и прессой.

Во время встречи участникам была предоставлена подробная информация о проводимых ОАО Azərişıq в регионах работах по реконструкции и капитальному ремонту. Было отмечено, что в настоящее время проводятся регулярные работы по обеспечению граждан бесперебойным и устойчивым электроснабжением даже в самых отдаленных пограничных селах и поселках страны. В рамках реконструкции старые электрические сети, оставшиеся с 50-60-х годов прошлого века, заменяются на новые. Строятся подстанции различной мощности, сети полностью обновляются, устанавливаются современные трансформаторы.

Создание современных сетей направлено не только на предотвращение потерь энергии, но и на обеспечение бесперебойного и устойчивого электроснабжения как для населения, так и для непромышленных абонентов. Эти работы полным ходом проводятся также на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

Кроме того, с предпринимателями были проведены просветительские беседы о электронных услугах компании. Подробно разъяснялись возможности абонентов обращаться в организацию онлайн, не покидая офисов и домов. Во время встреч были даны разъяснения по различным вопросам, некоторые поднятые проблемы были решены на месте.

Следует отметить, что ОАО Azərişıq продолжит проводить встречи с фермерами и предпринимателями в других регионах на регулярной основе с целью их просвещения и оперативного решения возникающих трудностей.