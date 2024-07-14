Пироян пытался сжечь себя у здания Генпрокуратуры

36-летний Грач Пироян пытался совершить акт самосожжения в здании Генпрокуратуры Армении, сообщили в ведомстве.

В Генпрокуратуре пояснили, что гражданин находился под домашним арестом и в минувшую субботу пытался встретиться с прокурором по своему делу.

«Полицейский объяснил, что в нерабочий день такая встреча невозможна, и призвал оставить заявление. Однако гражданин не внял словам полицейского и облил себя бензином, чтобы поджечь. Полицейским удалось предотвратить акт самосожжения», – отметили в прокуратуре.