Асад готов встретиться с Эрдоганом, но...

Сирия позитивно относится ко всем инициативам, направленным на нормализацию отношений с Турцией, однако согласна пойти на такой шаг «лишь при соблюдении принципов международного права». Об этом, как передала телестанция Al-Ikhbaria, заявил президент Сирии Башар Асад в ходе беседы с избирателями на одном из участков для голосования в Дамаске.

«Естественно, что никто не хочет проблем со своими соседями, но Сирия готова пойти навстречу Турции и улучшить с ней связи в соответствии с определенными правилами, - сказал Асад. - Речь идет о соблюдении принципов международного права. Мы поступаем так, потому что желаем успеха предпринимаемым усилиям по нормализации сирийско-турецких отношений».

28 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, разорванных в 2012 году. 12 июля он сообщил, что поручил министру иностранных дел Хакану Фидану «встретиться со своими коллегами и подготовить дорожную карту процесса нормализации». При этом Эрдоган подчеркнул, что территориальная целостность Сирии отвечает интересам Турции.