12 июля в рамках фестиваля искусств SABAH, организованного Государственным агентством по науке и высшему образованию в Ленкоранском государственном драмтеатре, студенты IV курса группы SABAH Азербайджанского государственного университета культуры и искусств показали пьесу «Али и Нино» Гурбана Саида.

На мероприятии, организованном с целью демонстрации навыков, приобретенных студентами группы SABAH, присутствовали представители общины Ленкорани, студенты и школьники.