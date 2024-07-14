Резиденцию Путина усилили ПВО

На острове Рябиновый в 3,7 километра от резиденции Владимира Путина на Валдае установили вторую систему противовоздушной обороны «Панцирь-С1», свидетельствуют спутниковые снимки Google от 6 мая 2024 года. На них обратили внимание журналисты.

Судя по снимкам, систему ПВО установили на специально построенной башне. Ранее такое же сооружение с установкой противовоздушной обороны заметили в Подмосковье. Команда расследователей Conflict Intelligence Team предполагала, что с башни удобнее прикрывать воздушное пространство от украинских беспилотников.

Журналисты изучили историю спутниковых снимков сервиса Planet.com и пришли к выводу, что установка ПВО у резиденции Путина на Валдае появилась в марте 2024 года.