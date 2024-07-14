США заявили, что вынуждены учитывать сигналы России

Заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара признал, что Соединенные Штаты вынуждены учитывать сигналы России в области ядерного сдерживания и корректировать время от времени в связи с этим действия своих вооруженных сил (ВС).

"В прошлом мы бывали скованы в своих действиях из-за противника, обладающего ядерным оружием. В этом в действительности ничего нового нет", - заявил он на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований имени Митчелла.

Как пояснил Джебара, к примеру, в годы войн в Корее и Вьетнаме бывали вещи, которые ВС США не могли сделать в силу обеспокоенности, вызванной противниками, обладающими ядерным оружием. "Я бы сказал: просто расширьте это с учетом многополярной угрозы сегодняшнего дня", - подчеркнул Джебара.

Он отказался комментировать предостережения президента России Владимира Путина в адрес США, касающиеся ядерной сферы. "Конкретику относительно заявлений главы государства оставлю Госдепартаменту США", - сказал генерал-лейтенант.

При этом он подтвердил, что Пентагон постоянно принимает во внимание такие сигналы других государств и решает, как реагировать на них. "Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да. И это, считаю, подчеркивает необходимость полномасштабной модернизации [ядерного арсенала США], позволяющей нам предложить президенту различные средства [сдерживания]", - отметил Джебара.

По его словам, в определенных случаях США, в частности, приходится прекращать полеты своей военной авиации, реагируя на такие сигналы ядерных государств. "Вы не можете совершать полеты в этом районе, потому что это может вызывать обеспокоенность у ядерной державы", - сказал замначштаба ВВС, иллюстрируя свои тезисы.