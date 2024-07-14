Армянские солдаты учатся использовать французские ракеты наш обзор

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

Как сообщил в интервью армянской службе «Радио Свобода» старший научный сотрудник по политическим вопросам проекта «Расширенная Европа» Густав Грессель, уже в ближайшее время армянских солдат начнут обучать использовать французские комплексы ПВО Mistral.

Густав Грессель анонсирует переход армянской армии на стандарты НАТО

Отметив, что Mistral являются системой ближнего радиуса действия, Грессель подчеркнул, что в доктринальном смысле обучение армянских солдат является частью перехода Вооруженных сил Армении на западные стандарты.

«Теперь у армянских военных есть возможность общаться с французскими офицерами, - отметил немецкий эксперт. - Они станут изучать, как западные армии готовятся к бою, и это изменит армию Армении в будущем».

По словам Гресселя, «проблема с оперативно-тактической точки зрения» состоит в том, что армия Азербайджана, имеющая исчерпывающее представление о том, что представляют собой советские/российские тактики ведения боя, вполне могла предугадать в предыдущей войне, что именно в той или иной ситуации сделают или не сделают армянские офицеры.

«И эта предсказуемость также помогала армии Азербайджана планировать собственные действия, которые, конечно, были в то время весьма успешными, - подчеркнул эксперт. – Но, если сражаться иначе, враг не сможет подготовиться так, как если бы он прекрасно знал, что произойдет на другой стороне. А неожиданность и неуверенность другой стороны, как сдерживающий фактор, не следует недооценивать».

Армяне во Второй Карабахской пользовались советскими тактиками, которые ВС Азербайджана легко предугадывали

Грессель также сообщил, что осенью прошлого года Ереван приобрел коммерческие беспилотники, которые армия Армении уже более или менее успешно применяет в приграничных регионах.

«В основном это коммерческие тепловизионные квадрокоптеры и октокоптеры, используемые для наблюдения за границей и определения местоположения артиллерийских и минометных позиций, - отметил он. - Подобная практика применяется, например, в Украине, а сейчас в Мьянме и в Центральноафриканской Республике. Эти коммерческие дроны используются во многих странах, во многих войнах, и Армения сейчас не является исключением. И, конечно, их использует другая сторона. Отмечу лишь, что дроны весьма полезны».

Напомним, что в октябре прошлого года Армения и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в военной сфере, согласно которым Франция должна предоставить Армении радары и ракеты, а также консультации по армейским реформам.

Вначале официальный Париж заявлял, что военное сотрудничество с Арменией носит исключительно оборонительный характер. Однако в последние дни стало известно, что Ереван заключил контракт на покупку у Парижа самоходных 155-миллиметровых гаубиц Ceasar с максимальной дальностью стрельбы до 42 километров.

Гаубицы Ceasar нельзя считать исключительно оборонительным оружием, поскольку благодаря высокой маневренности и дополнительным преимуществам в контрбатарейной борьбе (имеется в виду большая дальность стрельбы) они являются также и наступательным оружием. Не говоря уже о том, что в целом артиллерийские системы играют критическую роль в любых наступательных операциях.

В данном контексте продажа Армении гаубиц Ceasar вызвала резкий протест официального Баку. Министерство иностранных дел Азербайджана даже заявило, что «этот шаг Франции может привести к новой военной конфронтации в регионе, ответственность за которую полностью ляжет на администрацию Макрона».

Что же касается ракет Mistral, то их можно считать аналогом российских переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-Супер». Главное отличие в том, что Mistral менее мобилен и устанавливается на специальной платформе. Помимо этого, из-за относительно большого веса ракет для их использования необходимо больше персонала.

Сообщается, что стоимость одной ракеты Mistral-3 составляет около 500.000 долларов – по мнению экспертов, слишком высокая цена по сравнению с аналогами из других стран.

Одна ракета Mistral-3 стоит полмиллиона долларов - слишком дорого

В феврале этого года министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню заявил в ходе визита в Ереван, что кроме ракет Mistral Франция может предложить Армении также средства средней и большой дальности для противовоздушной обороны.

Следует отметить, что почти еженедельно появляются новые сведения об активном перевооружении Армении, осуществляемом при поддержке Франции и Индии. К примеру, совсем недавно стало известно, что индийская компания SSS Defence продала Армении легкие снайперские винтовки, предназначенные для сил спецназа. Помимо этого, Ереван ведет с Нью-Дели переговоры о закупке оперативно-тактических ракет Pralay с радиусом поражения до 500 километров.

Официальный Баку считает, что активизация процесса перевооружения Армении является серьезным фактором, угрожающим безопасности и стабильности в регионе Южного Кавказа, а потому регулярно поднимает этот вопрос перед международными организациями.