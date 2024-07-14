Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 22:16

Как сообщил в интервью армянской службе «Радио Свобода» старший научный сотрудник по политическим вопросам проекта «Расширенная Европа» Густав Грессель, уже в ближайшее время армянских солдат начнут обучать использовать французские комплексы ПВО Mistral.

Отметив, что Mistral являются системой ближнего радиуса действия, Грессель подчеркнул, что в доктринальном смысле обучение армянских солдат является частью перехода Вооруженных сил Армении на западные стандарты. «Теперь у армянских военных есть возможность общаться с французскими офицерами, - отметил немецкий эксперт. - Они станут изучать, как западные армии готовятся к бою, и это изменит армию Армении в будущем». По словам Гресселя, «проблема с оперативно-тактической точки зрения» состоит в том, что армия Азербайджана, имеющая исчерпывающее представление о том, что представляют собой советские/российские тактики ведения боя, вполне могла предугадать в предыдущей войне, что именно в той или иной ситуации сделают или не сделают армянские офицеры. «И эта предсказуемость также помогала армии Азербайджана планировать собственные действия, которые, конечно, были в то время весьма успешными, - подчеркнул эксперт. – Но, если сражаться иначе, враг не сможет подготовиться так, как если бы он прекрасно знал, что произойдет на другой стороне. А неожиданность и неуверенность другой стороны, как сдерживающий фактор, не следует недооценивать».

Грессель также сообщил, что осенью прошлого года Ереван приобрел коммерческие беспилотники, которые армия Армении уже более или менее успешно применяет в приграничных регионах. «В основном это коммерческие тепловизионные квадрокоптеры и октокоптеры, используемые для наблюдения за границей и определения местоположения артиллерийских и минометных позиций, - отметил он. - Подобная практика применяется, например, в Украине, а сейчас в Мьянме и в Центральноафриканской Республике. Эти коммерческие дроны используются во многих странах, во многих войнах, и Армения сейчас не является исключением. И, конечно, их использует другая сторона. Отмечу лишь, что дроны весьма полезны». Напомним, что в октябре прошлого года Армения и Франция подписали соглашения о сотрудничестве в военной сфере, согласно которым Франция должна предоставить Армении радары и ракеты, а также консультации по армейским реформам. Вначале официальный Париж заявлял, что военное сотрудничество с Арменией носит исключительно оборонительный характер. Однако в последние дни стало известно, что Ереван заключил контракт на покупку у Парижа самоходных 155-миллиметровых гаубиц Ceasar с максимальной дальностью стрельбы до 42 километров. Гаубицы Ceasar нельзя считать исключительно оборонительным оружием, поскольку благодаря высокой маневренности и дополнительным преимуществам в контрбатарейной борьбе (имеется в виду большая дальность стрельбы) они являются также и наступательным оружием. Не говоря уже о том, что в целом артиллерийские системы играют критическую роль в любых наступательных операциях.

В данном контексте продажа Армении гаубиц Ceasar вызвала резкий протест официального Баку. Министерство иностранных дел Азербайджана даже заявило, что «этот шаг Франции может привести к новой военной конфронтации в регионе, ответственность за которую полностью ляжет на администрацию Макрона». Что же касается ракет Mistral, то их можно считать аналогом российских переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла-Супер». Главное отличие в том, что Mistral менее мобилен и устанавливается на специальной платформе. Помимо этого, из-за относительно большого веса ракет для их использования необходимо больше персонала. Сообщается, что стоимость одной ракеты Mistral-3 составляет около 500.000 долларов – по мнению экспертов, слишком высокая цена по сравнению с аналогами из других стран.