В соответствии с Планом мероприятий I Государственной программы «Великое возвращение» в Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев создана специальная «горячая линия» для поддержки населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета, сотрудники данной структуры первоначально были проинструктированы о порядке работы «горячей линии».

Супервайзер Эмин Махмудов отметил, что граждане посредством всех операторов телефонной связи смогут позвонить на номер 1657 для получения информации, связанной с возвращением на освобожденные от оккупации территории и с другой деятельностью Госкомитета.

Ответы на звонки будут следовать автоматически.

«Горячая линия» будет функционировать в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Госкомитет выделил для операторов специальный офис, который оснащен необходимым техническим оборудованием. «Горячая линия» уже работает и принимает звонки от граждан.