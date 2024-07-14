США поддержат готовность Украины говорить с Россией

Американская администрация утверждает, что Соединенные Штаты поддержали бы возможную готовность Украины к переговорам с Россией.

«Так что, когда и если они (украинцы) захотят пригласить Россию на саммит, мы, конечно, это поддержим», - сказал на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя перспективы проведения многосторонней конференции по Украине с участием Москвы.

По версии американского дипломата, решение на этот счет предстоит принимать Киеву.