В армию забрали рекордное число россиян

Минобороны отчиталось о завершении весеннего призыва на военную службу, начавшегося 1 апреля. По итогам кампании в войска поступили 150 тыс. человек, сообщили в ведомстве.

Там подчеркнули, что призывников якобы не отправляли на оккупированные территории Украины и не привлекали к участию в войне.

Весенний призыв 2024 года стал самым массовым за последние 8 лет. В рамках аналогичных мероприятий в прошлом году власти набрали в армию 147 тыс. человек. Указ о призыве подписывает президент Владимир Путин, устанавливая, сколько именно россиян нужно привлечь на службу за конкретный период. Эта цифра начала расти после полномасштабного вторжения России в Украину. В 2019–2022 годах плановое количество призывников было примерно одинаковым: 134,5–135 тыс. человек, а в 2018-м и того меньше — 128 тыс.

Весенняя кампания 2024 года проходила по новым правилам — в соответствии с принятым в прошлом году законом о повышении верхней границы призывного возраста с 27 до 30 лет. Документ вступил в силу 1 января. Нижняя планка осталась прежней — 18 лет. Также сохранился срок службы — один год.