США посоветовали России не говорить глупостей

Покушение на экс-президента Дональда Трампа не связано с атмосферой в США, как заявили в Кремле, полагает представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.

Его попросили прокомментировать высказывание пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Он, комментируя нападение на Трампа, заявил, что оно связано с атмосферой, которая создана в США администрацией Джо Байдена.

Речь идет об экономическом давлении санкциями, политическом давлении либо применении силовых методов, военной силы, объяснил пресс-секретарь. При этом он подчеркнул, что в Кремле «не думают и не считают, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью».

«Очевидно, что это невероятно безответственные комментарии со стороны Кремля, часть безответственных комментариев, которые они делают, и они не соответствуют действительности», - сказал Миллер.

Он добавил, что расследование покушения на Трампа является внутренним и информацией о нем США не будут делиться с другими странами. Миллер также исключил, что ситуация с экс-президентом повлияет на внешнюю политику Вашингтона.