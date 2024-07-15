Орбан призвал возобновить дипотношения с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю призвал к возобновлению дипотношений с Россией. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо.

В письме Орбан рассказал о своих разговорах с лидерами Украины, России, Китая, Турции и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Также в письме содержится список из 10 пунктов по прекращению войны в Украине. Среди них - восстановление дипломатических отношений с Москвой.

По мнению Орбана, «к мирным переговорам нужно привлекать Китай и пытаться воздействовать на глобальный Юг, чье уважения Европа потеряла из-за позиции по Украине».

1 июля Венгрия стала председателем Евросовета - высшего политического органа ЕС. С того времени Орбан успел встреться с президентом Украины Владимиром Зеленским, российским лидером Владимиром Путины, председателем КНР Си Цзиньпином, турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Трампом.

Дипломатическая активность Орбана вызвала недовольство еврочиновников, которые говорят, что Орбан не представлял Европу на этих переговорах.