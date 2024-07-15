Cозданы самые точные часы в мире

Ученые из института JILA в США создали самые точные атомные часы на сегодняшний день. Если их запустить на период, вдвое превышающий возраст Вселенной, они отклонятся всего на одну секунду.

Атомные часы работают, подсчитывая колебания атомов, которые происходят с предельной точностью. С 1967 года для этого используют атомы цезия-133, которые совершают 9 192 631 770 колебаний в секунду.

Такие часы теряют одну секунду за 300 миллионов лет, однако теперь инженеры разработали еще более точную систему. В ней используются атомы стронция, которые колеблются 429 триллионов раз в секунду.

Десятки тысяч атомов стронция заключены в «световую решетку», что позволяет значительно повысить точность измерений, исключая ошибки от лазерного излучения и столкновений атомов.

В результате точность составляет 8,1 единицы к 10 квинтиллионам. Иными словами, часы отклонятся на одну секунду только через 30 миллиардов лет, что более чем вдвое превышает возраст Вселенной.

Новые часы улучшат системы связи и спутниковой навигации, а также позволят изучать гравитационные искажения времени на расстояниях, сравнимых с толщиной человеческого волоса.