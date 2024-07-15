Конфликт между Венгрией и Еврокомиссией

Еврокомиссия (ЕК) «не может выбирать», с кем из стран Евросоюза она будет сотрудничать, а с кем нет. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, комментируя решения главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, призванные продемонстрировать недовольство Брюсселя действиями Будапешта.

Ранее в понедельник руководитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что фон дер Ляйен отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством.

Бока дал понять, что правительство Венгрии считает эти решения «неправомерными». «Евросоюз является международной организацией, созданной государствами-членами. Еврокомиссия является институтом ЕС. Еврокомиссия не может самостоятельно выбирать институты и государства-члены, с которыми она хочет сотрудничать. Все ли решения комиссии в настоящее время основаны на политических соображениях?» - написал министр на своей странице в соцсети Х.

Он заверил, что «Венгрия по-прежнему искренне привержена сотрудничеству со странами-членами и институтами Евросоюза». «Все они приглашены принять участие в мероприятиях под председательством Венгрии, которые направлены на решение общих проблем. Эта задача стоит перед всеми государствами-членами и институтами, все они несут за это ответственность», - добавил Бока.

Еще на прошлой неделе руководители ЕС и ЕК открыто выразили недовольство по поводу визитов премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин. В Брюсселе заподозрили, что он пытался вести там переговоры от имени всего Евросоюза, поскольку во второй половине года Венгрия председательствует в Совете ЕС. Европарламент вопреки традиции не пригласил Орбана на свою первую сессию после начала венгерского председательства.